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UMKE, eğitim ve tatbikat kampı sona erdi

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğini üstlendiği Kırşehir UMKE koordinesiyle düzenlenen 3 günlük 4. Bölge eğitim ve tatbikat kampı sona erdi. 

UMKE, eğitim ve tatbikat kampı sona erdi

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğini üstlendiği Kırşehir UMKE koordinesiyle düzenlenen 3 günlük 4. Bölge eğitim ve tatbikat kampı sona erdi. 

25 Ekim 2019 Cuma 16:10
UMKE, eğitim ve tatbikat kampı sona erdi

Kırşehir, Ankara, Kastamonu ve Çorum UMKE ekiplerinin katıldığı Mucur ilçesinde düzenlenen kamp süresince, UMKE ekiplerine deprem, trafik kazası, KBRN, yangın, yüksekten düşme gibi olağan dışı durumlarda daha hızlı ve doğru müdahale edebilmeleri amacıyla Kırşehir UMKE ve Afet Birim Sorumlusu Feyzullah Çetin tarafından teorik ve pratik eğitimler verildi. 
İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yetiş, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yunus DAĞ, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Deniz Torun kamp alanını ziyaret ederek tüm katılımcılara katılım belgelerini takdim etti. 
İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Ali Bulut, “Ülkemizin afet riskine karşı hazırlıklı olunmasında UMKE önemli bir yer edinmektedir. Gönüllülük esasına dayanan bu ekipleri canı gönülden tebrik ediyorum. Ekibin güçlenmesi ve kalitenin artması için bu eğitimler büyük önem arz etmektedir"dedi. 
Kamp süresince çeşitli vaka senaryoları eşliğinde arama ve kurtarma tatbikatlarının yapılması katılımcıların bilgilerini tazelemesi ve tecrübe kazanması anlamında önemli görülüyor. 

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