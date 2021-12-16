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Ümit Uzel’i kaybettik

Güncel 16.12.2021, 11:16
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Ümit Uzel’i kaybettik

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorumspor’un önceki başkanlarından, eğitimci-iş insanı Ümit Uzel (82), Ankara’da, yürüyemediği için özel bakım gördüğü sağlık kuruluşunda, bu sabah saat 08.00’de hayatını kaybetti. 
Çorum sanayiinin ünlü ustalarından, merhum Tevfik Uzel’in oğlu, Ümran Yurdemi, Niyazi Ünal Uzel ve Ayşe Kümbüloğlu’nun ağabeyleri, emekli öğretmen Özden Uzel’in eşi, Yasemin Sabuncu ve Elif Sezer’in babaları olan Ümit Uzel’in nerede, ne zaman defnedileceği henüz belli olmadı. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Çorum TSO camiasına başsağlığı diler. 

ÜMİT UZEL KİMDİR?

1939 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu Albayrak İlkokulu’nda ve ortaokulu 1956 yılında Çorum Lisesi Orta bölümünde tamamladı. 1960 yılında Çorum İlköğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra 2 yıl yedek subay öğretmen olarak Sapaköy’de vatani görevini yerine getirdi. 1962 - 1972 yılları arasında İskilip Azmimilli İlkokulu’nda öğretmenlik görevinde bulundu. Aynı yıllar arasında İskilip Ortaokulu ve Lisesinde ek öğretmen olarak beden eğitimi derslerine girdi. 1972 yılında Halk Eğitim Müdürü olarak Çorum’da göreve başladı. Aynı yıl içerisinde 6 ay Halk Eğitim Müdürlüğü yaptıktan sonra görevinden istifa ederek ticaret hayatına atıldı.
1975 - 1997 yılları aranda Çorum Ticaret Sanayi Odası’nda Meclis Üyesi olarak yer aldı. Bu üyeliği esnasında 1983 - 1985 yılları arasında Meclis Başkanlığı, 1985-1997 yılları arasında da Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca 1978 - 1979 yıllarında da Çorumspor Kulüp Başkanı olarak görev aldı. 
Eğitim, öğretmenlik ve ticaret hayatı boyunca birçok sosyal ve politik proje içerisinde aktif olarak yer aldı. 2010 yılında da ticaret hayatını bıraktı. Ümit Uze1’in, iki kızı ve dört torunu bulunuyor. 
2000 yılında tüm yaşamı boyunca yaşamış olduğu tecrübelerini aktardığı “Korumasız Başkan 1” isimli kitabını, 2013 yılında da bu kitabın devamı olan “Korumasız Başkan 2” kitabını yayınladı. Son kitabı ise “Korumasız Başkan 3”. 
Bu arada eşinin akrabası, merhum Mazlum Kenan Köstekçi’nin 1948’de basılan ilk kitabının yeni baskısını yaptı. Adı “Zakkum Çiçekleri” olan şiir kitap da sayılırsa, Uzel 4 kitaba sahip bulunuyor.

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