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Ümit Kreş ’ten renkli yılsonu gecesi

Çorum’un önde gelen okul öncesi eğitim kurumlarından Ümit Kreş ve Gündüz Bakımkevi tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle yılsonu gösterisi düzenlendi.

Ümit Kreş ’ten renkli yılsonu gecesi

Çorum’un önde gelen okul öncesi eğitim kurumlarından Ümit Kreş ve Gündüz Bakımkevi tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi nedeniyle yılsonu gösterisi düzenlendi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:49
Ümit Kreş ’ten renkli yılsonu gecesi

Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, Ümit Kreş ve Gündüz Bakımkevi kuruluş müdürü Ümit Göbelek bir açış konuşması yaptı. Geleceğin başarılı çocuklarını yetiştirmek için çaba sarfettiklerini kaydeden Göbelek bu yolda Atatürk ilkeleri ve çağdaş eğitim sistemi ışığında araştıran, sorgulayan, kendine güvenen, sosyalleşebilen, ülkesini, milletini seven, milli değerlerine sahip çıkan, yaşının gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip pozitif enerjiyle ve ekip ruhuyla çalışabilen, zihnen ve bedenen sağlıklı, mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirmek için hizmet verdiklerini ifade etti.

Mezun ettikleri öğrencilerin hayattaki başarılarını gördükçe umutlarının daha da büyüdüğünü belirten Ümit Göbelek, bu başarılardan keyif aldıklarını kaydetti. Yapılan konuşmaların ardından diploma treni gerçekleştirildi. Babalar günü nedeniyle babalar tarafından diplomalar verilirken öğrencilerden oluşan koro da söylediği şarkılarla beğeni topladı. Pırlantalar, Pıtırcıklar ve Yıldızlar sınıflarının gösterilerde bulunduğu programda, kapanış ise Yıldızlar sınıfının Atatürk rondu le oldu. Çocukların gösterileri büyük beğeni topladı.

(Erkan BAYATLI)

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