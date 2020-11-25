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Ulviye Kavukçu'yu kaybettik

Çorum'un saygın Kavukçu Ailesi'nin büyüğü Ulviye Kavukçu hayata gözlerini yumdu.

Güncel 25.11.2020, 22:11 25.11.2020, 23:45
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Ulviye Kavukçu'yu kaybettik

Çorum eşrafından merhum Ümüt Kavukçu’nun eşi, merhume Emine Nilgün Kaşıkcı, Ahmet Kaşıkcı, merhume Cansın Kavukçu İnan, Bünyamin İnan, Ayşe Günay, merhum Adnan Günay, Aylin-Rıza Seydim’in sevgili anneleri, Avşin-Sinem Kaşıkcı, Emir-Işıl Kaşıkcı, Tuna Günay Flamand-Paul Flamand, Zeynep Ayda İnan, Fırat Seydim, Pınar Seydim’in sevgili anneanneleri, Batu Kaşıkcı ve Jean Flamand’ın sevgili büyük anneleri, Dost Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ulaş Gıda Un Tekstil Nakliye Ticaret ve Sanayi A.Ş, Cana Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ortaklarından Ulviye Kavukçu'nun cenazesi, yarın (26 Kasım 2020 Perşembe) ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığında defnedilecek.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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