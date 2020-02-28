“Ulusumuzun başı sağolsun”

Türk ulusunun, emperyalizme karşı verdiği kurtuluş mücadelesinde savaşın ne kadar çetin olduğunu, yıkımını, kan ve gözyaşını çok yakından ve derinden yaşadığını belirten Yaşar, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bir ulusun hayatı söz konusu olmadıkça savaş bir cinayettir’ diyerek, savaşın insanlık için yıkım ve felaket olduğunu belirtmiştir. ‘Yurtta barış, dünyada barış’ sözüyle de ülkemizde ve tüm dünyada barışın yaşanması gerektiğini vurgulamıştır.

Mazlum uluslara örnek ve önder Mustafa Kemal’in kurduğu Türkiye’nin dış politikasında yaşadığı çöküşten ve Ortadoğu’nun yaşadığı bunalımdan çıkışın en önemli yolu, emperyalist ülkelerin yönlendirmesi ile değil, ‘Tam bağımsız Türkiye’ siyaseti ile mümkün olacaktır.

Eğitim-İş olarak; şehitlerimizin ailelerine ve tüm ulusumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz.” (Haber Merkezi)