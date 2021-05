“Uluslararası zeminde mücadele edilmelidir”

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi İl Başkan Yardımcı ve İl Teşkilat Başkanı Av. Halil Afşar, İsrail tarafından Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da İsrail'in şiddet ve zulmünün arttığı günlere şahitlik ettiğimizi belirterek Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırının açık bir devlet terörü olduğunu söyleyen DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Av. Halil Afşar, “Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi.

Özellikle Ramazan ayında yapılan bu saldırıların bir kez daha İsrail devletinin ikiyüzlü ve zalim olduğunu uluslararası camianın gözleri önüne serdiğini belirten Afşar yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Zulme karşı koyamıyorsan, herkese duyur” şiarıyla insan haklarına saygılı olan her devletin yüksek sesle yapılan saldırıları kınaması elzemdir. Filistin işgalinin ve bunun sonucu olan vahim insani durumun sona ermesi, bölgede ve dünyada barışın en temel gereği olmaya devam etmektedir. Ancak daha önemli mesele ise her yıl tekrarlanan saldırıların temelinde yatan problemlerin çözümü için uluslararası zeminde mücadele edilmesidir.

Uluslararası zeminde çözüme ilişkin DEVA Partisi olarak BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulması için, uluslararası toplum nezdinde ve konunun tüm tarafları ile diyalog halinde azami gayret göstereceğiz. ABD’nin Kudüs ve İsrail yerleşimleri ile ilgili politikalarını değiştirmesinde ısrarlı olacağız. Burada bir kez daha diplomasinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak Kadir Gecesi başlayan ve hala gerek sivil gerek askeri müdahalelerle devam eden Filistinli Müslüman kardeşlerimize uygulanan zülme karşı olduğumuzu, en şiddetli şekilde karşı çıktığımızı ve derhal saldırıların sona erdirilmesi gerektiğini belirtiyoruz.”

(Haber Merkezi)