Uluslararası Temiz Hava Günü kutlandı

Her yıl farklı bir temayla kutlanan mavi bir gökyüzü için “Uluslararası Temiz Hava Günü”nün bu yılki ana başlığı, Covid19 ve hava kirliliğinin sağlık üzerine etkilerine dikkat çekmek amacıyla “Sağlıklı Hava, Sağlıklı Gezegen” olarak belirlendi.

Kutlamalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü Türkiye’deki Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması Teknik Destek Projesi CityAir kapsamında gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Ankara Gölbaşı İncek TEK İlköğretim Okulu’nda öğrencilerin katılımıyla temiz hava farkındalığını artıracak etkinlikler düzenlendi.

CityAir Projesi, Çorum’un da aralarında yer aldığı Türkiye’de 31 ilin temiz hava kalitesi eylem planlarının yenilenmesi ve bireysel farkındalığın artırılması amacıyla üç yıldır yürütülüyor. Proje tamamlandığında 31 ilde hava kirliliğine sebep olan kirleticiler hakkında daha sağlıklı bilgi alma imkânı elde edilmiş olacak. Böylece, bu kirleticilerin ortadan kaldırılması için şehir ölçeğinde çözümler üretilebilecek. (Haber Merkezi)

