Ulusal Çocuk Kongresi yarın

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve BİLSEM Müdürü Sadık Efe, Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrencileri Sosyal Bilimler Ulusal Çocuk Kongresi’nin yarın saat 10.00’da Anitta Otel’de başlayacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün de destek verdiği “Somut Olmayan Kültürel Miras ve Medya” konulu Ulusal Çocuk Kongresi 19-20 ve 21 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

(Aliye ÖNCEL)

