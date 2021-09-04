Ulukavak Mahallesi Yaşatma Derneği Mevlid-i Şerif okuttu
Çorum’da kısa bir süre önce İlhan Kılıç yönetiminde kurulan ve Osmancık Caddesi Ölçek İş Merkezi içerisindeki hizmet bürosunu açan Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapsamlı bir etkinlik düzenlendi.
Güncel 04.09.2021, 00:02
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Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ulucami ve Abdibey Camii’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı şehit ve gazileri başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhuna mevlid-i şerif okuttuklarını söyleyen İlhan Kılıç, cami çıkışında ise vatandaşlara helva ikramında bulunduklarını açıkladı.
Dernek olarak tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olacağını söyleyen İlhan Kılıç ana hedeflerinin Ulukavak’ın sorunlarının çözmek olduğunu açıkladı. Bu kapsamda mahalleye ÇORBİS istasyonu talep ettiklerini belirten İlhan Kılıç, derneğin kapısının herkese açık olduğunu da sözlerine ekledi.
(Süleyman ERDEN)
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