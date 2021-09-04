Ulukavak Mahallesi Yaşatma Derneği Mevlid-i Şerif okuttu

Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Dayanışma Derneği olarak 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Ulucami ve Abdibey Camii’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, Kurtuluş Savaşı şehit ve gazileri başta olmak üzere tüm şehitlerin ruhuna mevlid-i şerif okuttuklarını söyleyen İlhan Kılıç, cami çıkışında ise vatandaşlara helva ikramında bulunduklarını açıkladı.

Dernek olarak tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olacağını söyleyen İlhan Kılıç ana hedeflerinin Ulukavak’ın sorunlarının çözmek olduğunu açıkladı. Bu kapsamda mahalleye ÇORBİS istasyonu talep ettiklerini belirten İlhan Kılıç, derneğin kapısının herkese açık olduğunu da sözlerine ekledi.



(Süleyman ERDEN)

