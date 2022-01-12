Ulukavak Derneği’nden kutlama
Ulukavak Mahallesi Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, beraberinde Yönetim Kurulu Üyesi Birol Ecevit’le birlikte gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm gfazete mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. (Taner ŞİMŞEK)
Güncel 12.01.2022, 18:33
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