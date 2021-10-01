“Ulucami imamı ve müezziniyle ilgili iddialar asılsız”

Türkiye’de ve Çorum’da saygın yeri olan, itibar gören cami görevlileriyle ilgili yer değişikliği kararıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ve bundan sonra kararın adalet tarafından verileceğini kaydeden Ünlü, “Asılsız haber yapan ve hakaret vari yorumlar yapanlarla ilgili hukuki hakkımız saklı kalmak üzere takip ediyoruz.

Türk Diyanet Vakıf Sen olarak sonuna kadar mağdur edilen ve asılsız iddialarla yerleri değiştirilen arkadaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

