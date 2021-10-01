“Ulucami imamı ve müezziniyle ilgili iddialar asılsız”
Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, Ulucami’nin görevlileri ile ilgili asılsız ve delilsiz yazıların yazıldığını belirterek, “Manevi değerlerimizi yıpratıcı ve görevlilerin onurlarını kırıcı haber ve yorumlar sosyal medyada paylaşılmıştır. İlgili imam ve müezzin arkadaşımız, ilimizin çok saygın, değerli, vakarlı ve ilimizde halk tarafından sevilen itibar gören görevlilerimizdendir. Bu vesile ile yerel basınımızda yazılan ve çizilen haberlerin aslı yoktur” dedi.
Güncel 01.10.2021, 18:58
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Türkiye’de ve Çorum’da saygın yeri olan, itibar gören cami görevlileriyle ilgili yer değişikliği kararıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını ve bundan sonra kararın adalet tarafından verileceğini kaydeden Ünlü, “Asılsız haber yapan ve hakaret vari yorumlar yapanlarla ilgili hukuki hakkımız saklı kalmak üzere takip ediyoruz.
Türk Diyanet Vakıf Sen olarak sonuna kadar mağdur edilen ve asılsız iddialarla yerleri değiştirilen arkadaşlarımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)
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