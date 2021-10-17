“Ultrason için 6 ay sonrasına randevu”
DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, hasta vatandaşların muayene randevusu alabilmek için büyük çaba göstermek zorunda kaldıklarını, muayeneleri sonucunda ultrason tetkiki gerektiğinde ise kendilerine 6 ay sonrasına gün verildiğini söyledi.
Güncel 17.10.2021, 19:07
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Telefonla 182’den veya MHRS’den muayene randevusu alınabildiğini hatırlatan Vargeloğlu, “Vatandaş telefonla randevu alayım diyor, alamıyor. İnternetten şansını deniyor, ‘klinikte alınabilir uygun randevu bulunamamıştır’ cevabını alıyor. Kuyruklar kalktı deniliyor ya, şimdi kuyruklar evde, telefon veya bilgisayar başında…” değerlendirmesini yaptı.
DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Hadi diyelim sansınız yaver gitti, randevu aldınız, muayeneye gittiniz, sizi ultrasona sevk ediyorlar…Randevu 6 ay sonraya…Altı ay sonraya hasta mı kalır, hastalık mı? Sözüm ona sağlıkta çağ atladık!..Ne olur, önce sağlık sistemini ve ekonomiyi düzeltin; vatandaş acı çekiyor.”
(Haber Merkezi)
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