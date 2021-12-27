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Ülkücülerden erzak yardımı
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı tarafından zor kış aylarının yaşanması nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımı yapmaya başlanıldı.
Güncel 27.12.2021, 22:51
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Çorum Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, hayırseverler ve partililerin yardımı ile farklı bir çalışma başlattıklarını söyledi. Başlattıkları kampanya çerçevesinde, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Tosik, şunları kaydetti:
“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması için Çorum Ülkü Ocakları'na emanet edilen erzaklar yerlerine ulaştırıldı. Alan elin veren eli görmediği bu anlamlı faaliyette bizlere de gönüller arasında köprü olma vazifesi düştü. Bu vesile ile hayırseverlerimizden ve özverili bir şekilde çalışma gerçekleştiren teşkilatlarımızdan Allah (C.C) razı olsun”
(Volkan SINAYUÇ)
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