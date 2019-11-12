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Ülkücü şehitler adına fidan

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile ülkücü gençler “Geleceğe Nefes Ol” kampanyasına katıldı.

Ülkücü şehitler adına fidan

Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ile ülkücü gençler “Geleceğe Nefes Ol” kampanyasına katıldı.

12 Kasım 2019 Salı 20:22
Ülkücü şehitler adına fidan

Türkiye genelinde “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında Çorum’da Ülkü Ocakları tarafından fidan dikimi de gerçekleştirildi. Ülkücü gençler Celilkırı mevkiinde fidan dikimi yaparak ülkücü şehitlerin adına projeye destek verdi.

Çorum’da 156 hektarlık alanda Guinness yetkilileri gözetiminde yapılan fidan dikimi rekoru denemesine katılan Ülkü Ocakları, “Çevrecilik Milliyetçiliktir” desturundan hareketle ülkücü şehitlerin adını verdikleri fidanları toprakla buluşturdu.

Rekor denemesine katkı sağlamak amacıyla etkinliğe katıldıklarını belirten Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, “Aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için isimlerinin bulunduğu fidanları toprak ile buluşturduk” dedi.

Ülkü Ocağı Başkanı Tosik, yaptıkları bu etkinlikle hem fidan dikimi rekor denemesine destek vermek, hem de şehitlerin adını yaşatmak istedikleri belirtti.

(Volkan SINAYUÇ)

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