Ülkücü şehit Halil Sucu dualarla anıldı

Anma programına MHP İl Başkanı Agâh Karapıçak ve yönetimi, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve yönetimi, Halil Sucu’nun kardeşi Mehmet Sucu ve Ülkü ocaklı gençler katıldı.

Şühedaya karşı ahde vefanın olmazsa olmazları olduğunu belirten Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, üzerinden 41 yıl geçse de acılarının hala taze olduğunu, şehidin hatırasının dün gibi taze olduğunu belirtti.

Orhan Tosik açıklamasında; Şühedanın emaneti olan bu davadan asla dönmeyeceklerini ve şehitlerin mirasına leke sürdürmeyeceklerini vurguladı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan anma etkinliği dua ile son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)