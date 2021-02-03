Ülkü Ocakları’ndan Vali Çiftçi’ye ziyaret

Ziyarete, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’in yanı sıra Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Burak Konyalıoğlu ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sadık Tuncay yer aldı.

Yapılan görüşmede Tosik, Vali Çiftçi’ye Ülkü Ocakları tarafından yapılan faaliyetler ve yayınlar hakkında bilgi verdi.

Vali Çiftçi ise ziyaretçilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)