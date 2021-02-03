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Ülkü Ocakları’ndan Vali Çiftçi’ye ziyaret

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.

Güncel 03.02.2021, 19:54
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Ülkü Ocakları’ndan Vali Çiftçi’ye ziyaret

Ziyarete, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik’in yanı sıra Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Burak Konyalıoğlu ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sadık Tuncay yer aldı.

Yapılan görüşmede Tosik, Vali Çiftçi’ye Ülkü Ocakları tarafından yapılan faaliyetler ve yayınlar hakkında bilgi verdi.

Vali Çiftçi ise ziyaretçilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

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