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Ülkü Ocakları’ndan şehitler için mevlid

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şubesi tarafından bugün gerçekleştirilmesi planlanan "Sıra Gecesi" programı Türkiye’nin son günlerde yaşadığı acı olaylar dolayısıyla ertelendi. Sıra Gecesi programı yerine ise Mevlid-i Şerif okutulacağı açıklandı.

Ülkü Ocakları’ndan şehitler için mevlid

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum Şubesi tarafından bugün gerçekleştirilmesi planlanan "Sıra Gecesi" programı Türkiye’nin son günlerde yaşadığı acı olaylar dolayısıyla ertelendi. Sıra Gecesi programı yerine ise Mevlid-i Şerif okutulacağı açıklandı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 00:55
Ülkü Ocakları’ndan şehitler için mevlid

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik yaptığı açıklamada; “Ülkemizin içerisinde bulunduğu hassas durum göz önüne alınmış ve şühedaya saygının da gereği olarak "Sıra Gecesi" programı ileriki bir tarihe ertelenmiştir. Acı olayların ardı ardına geldiği, ülkenin ağladığı böyle bir dönemde biz eğlenip gülemeyiz. Ancak acıyı paylaşmak, yaralara merhem olmak için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Daha önce sıra gecesi etkinliği planladıklarını hatırlatan Tosik, “Sıra Gecesi için belirlediğimiz gün yaşanan olayların ardından ertelendi. Ancak bugün Çorum Ulucami’de Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımız, İdlib'de şehadet şerbetini içen kahramanlarımız ve Van'ın Bahçesaray ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri esnasında çığ düşmesi sonucu şehit olan askerler, korucular ve sivil vatandaşlarımızın ruhu için Mevlid-i Şerif okutulacaktır. Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

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