Ülkü Ocakları’ndan akülü araba dağıtımı

Çorum Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Türk İslam Kültür Vakfı ve Hollanda Umut Köprüsü Yardımlaşma Vakfı’nın ortaklaşa uygulamaya koyduğu “Engelleri Kaldırıyoruz, Bir Engeli de Sen Kaldır” adlı proje kapsamında temin edilen 80 akülü araba ve 40 tekerlekli sandalyenin engelli vatandaşlara dağıtımının yapılacağı bildirildi.

Çorum Ülkü Ocakları olarak Türk milletine hizmet noktasında faaliyetlerine yeni dönemde de devam edeceklerine vurgu yapan Tosik, "Engelleri Kaldırıyoruz" sloganıyla başlattıkları yeni proje ile 80 akülü tekerlekli sandalye ve 50 tekerlekli sandalyeyi vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Proje kapsamında temin edilen akülü araba ve sandalyelerin en kısa zamanda ellerine ulaşacağını belirten Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, akülü arabalar ile tekerlekli sandalyeleri, il genelinde tespit ettikleri ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara Ekim ayında dağıtılacağını açıkladı.

Ülkü Ocakları olarak bugüne kadar yürüttükleri eğitim, kültür faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile binlerce insana ulaştıklarını kaydeden Tosik, “Ülkü Ocakları olarak her hal ve şartta büyük Türk milletine hizmet edebilmeyi şiar edindik ve bu hizmeti şereflerin en büyüğü saydık. Hayatın her alanında, milletimiz bizi nerede görmek isterse orada bulunmayı vazife bildik. Bugüne kadar yürüttüğümüz eğitim, kültür faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle binlerce insanımıza ulaştık, onların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yüzlerce etkinlik düzenledik” dedi. (Haber Merkezi)

