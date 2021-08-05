“Ülkenin ciğerleri yanarken bazı siyasiler şov peşinde”

Kardeş ülke Azerbaycan’ın çok sayıda itfaiye aracı ve personeli yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla ülkeye gönderdiğine dikkat çeken TDP İl Başkanı Erenler, yaşanan durumda her dakikanın önem kazanırken, çok sayıda aracı durduran Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve beraberindekilerin araçları şov yapmak için fotoğraf çekip yayınlayarak gösteri yapmak uğruna bir saat alıkoyduğunu vurguladı.

Türkiye’de yaşanan yangın felaketi nedeniyle herkesin içi kan ağlarken yaşanan bu durumun akıllara durgunluk verdiğini belirten Erenler, “Siz neyin peşindesiniz. Bölgede herkes canını dişine takmış canhıraş çabalarken siz yangına müdahaleye gidenleri durdurup gösteriş peşindesiniz. Gölge etmeyin sizden başka ihsan isteyen yok” şeklinde konuştu.

Bölgedeki insanların bir bölümünün evsiz kaldığını, hayvanlarının öldüğünü, ormanlık alanların kül olurken yaban hayvanlarının da bu yangında telef olduklarını belirten Erenler, “Kurtarma çalışmalarında bir dakikanın önemi var. Ekibi alıkoydunuz süre içerisinde yanan her canlının vebali sizin boynunuzda” şeklinde ifadede bulundu.

(Haber Merkezi)

