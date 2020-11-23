“Ülkemiz, öğretmenlerin omuzları üzerinde yükseliyor”

“24 Kasım 1928 tarihinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği günü, 1981 yılından itibaren, her yıl, hep birlikte "Öğretmenler Günü" olarak kutlamaktayız” ifadesini kullanan Ahlatcı, cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkeli çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan öğretmenler sonsuz şükranlarını sunduğunu söyledi.

Ahlatcı, mesajına şu şekilde devam etti:

“Sizler, hayatımızın mihenk taşı, geçmişin bilgi birikimini çağın bilgisiyle harmanlayarak istikbalimiz olan çocuklarımızın istifadesine sunan inanmayı, başarmayı, ahlaklı olmayı ve insana dair bütün erdemleri azim ve fedakarlıkla öğretme çabası gösteren toplum rehberlerisiniz. Öğretmenlerimiz her devirde yaşadıkları toplumun akil insanı, yol göstericisi, millî ve manevi değerlerinin taşıyıcısı konumundadır. Şüphesiz ki ülkemiz, sahibi olduğu bu eşsiz eğitim kahramanlarının, ülkemizin her köşesinde sabırla ve fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başında şehit olan bütün öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, vatanına sadık, milli iradeye saygılı, demokrasiyi içselleştirmiş bir neslin yetişmesinde emeği geçen bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutlar, sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar dilerim.” (Haber Merkezi)