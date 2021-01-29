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“Ülke markasının inşasında spor önemli bir yere sahip”

Güncel 29.01.2021, 22:12
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“Ülke markasının inşasında spor önemli bir yere sahip”

CHP Spor Kurulu Başkanı ve Genel Başkan Başdanışmanı, hemşehrimiz Kenan Nuhut, Türk sporunun hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, “Yumuşak güç unsuru olarak spor, Türkiye’nin ülke markası inşasında çok önemli yere sahip” dedi.

CHP Spor Kurulu’nun Bilim Kurulu ile zoom üzerinden yaptığı ortak toplantıda konuşan Nuhut, Türk sporunun sorunlarını, liyakatli spor adamları ile çözeceklerini söyledi.

(Haber Merkezi)

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