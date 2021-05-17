Ukrayna’dan Çorum’a kardeş şehir

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında toplanan Belediye Meclisi Mayıs ayı oturumunda Ukrayna’nın Dışişleri Bakanlığı’na ilettiği talep doğrultusunda “Kropyvnytskyi şehri ile kardeş şehir olunması”na ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

Ukrayna’nın Dışişleri Bakanlığı’na ilettiği talep doğrultusunda Kropyvnytskyi şehri ile kardeş şehir olmaya karar verdiklerini kaydeden Aşgın, eski adı Kirovograd olan Kropyvnytskyi kentinin 226 bin nüfusa sahip bir tarım ve madencilik şehri olduğunu bildirdi. Aşgın, kentte Azeri ve Türkmen öğrencilerin bulunduğunu, az sayıda Türkiye Türkü’nün de bulunduğu bilgisini verdi.

Çorum, Ukrayna’nın Kropyvnytskyi şehri ile kardeş şehir olmasına ilişkin gündem maddesi oybirliğiyle kabul edildi. (Haber Merkezi)

