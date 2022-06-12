Uğur Işılak Çorumlu hayranlarını coşturdu
Ünlü sanatçı Uğur Işılak, Çorum'da konser verdi.
Güncel 12.06.2022, 19:09
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Çorum Belediyesi yaz konserleri kapsamında sanatçıları Çorumlular ile buluşturmaya devam ediyor.
Kadeş Barış Meydanı’nda her hafta ünlü bir sanatçıyı vatandaşlarla buluşturan Çorum Belediyesi, son olarak önceki gün de ünlü sanatçı Uğur Işılak’ı Çorumlularla buluşturdu.
Yaz konserleri kapsamında soğuk ve yağışlı havaya rağmen Kadeş Barış Meydanı’nda sahne alan sanatçı Uğur Işılak, en güzel türkülerini Çorumlular için seslendirdi. Meydanı dolduran binlerce kişi sanatçının türkülerine eşlik etti.
Uğur Işılak'a konser sonunda ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından çiçek takdim edildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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