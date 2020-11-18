Uğur Barlık: “Aman dikkat edin!”

Telefonla görüşüp geçmiş olsun dileğinde bulunduğumuz Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık, geç kaldığı için hastalığın kendisinde ağır seyrettiğini ve çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, “Herkes çok dikkat etsin, kurallara harfiyen uysun. Zira, bir kez virüs kaptıktan sonra tedavisi güç oluyor. Şükürler olsun ki, atlattım. Tüm hastalara da şifa diliyorum.” diye konuştu. (Haber Merkezi)