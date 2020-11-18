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Uğur Barlık: “Aman dikkat edin!”

Koronavirüs tanısıyla bir aydan beri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında bulunan sanayici-işadamı Uğur Barlık, önceki gün taburcu olarak evinde istirahat etmeye başladı.

Güncel 18.11.2020, 19:12
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Uğur Barlık: “Aman dikkat edin!”

Telefonla görüşüp geçmiş olsun dileğinde bulunduğumuz Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık, geç kaldığı için hastalığın kendisinde ağır seyrettiğini ve çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek, “Herkes çok dikkat etsin, kurallara harfiyen uysun. Zira, bir kez virüs kaptıktan sonra tedavisi güç oluyor. Şükürler olsun ki, atlattım. Tüm hastalara da şifa diliyorum.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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