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“Üçüncü nesil üniversiteler arasında saygın bir yere gelmeyi amaçlıyoruz”

Hitit Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı açılışı Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

“Üçüncü nesil üniversiteler arasında saygın bir yere gelmeyi amaçlıyoruz”

Hitit Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı açılışı Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi’nde gerçekleştirildi.

11 Ekim 2019 Cuma 21:50
“Üçüncü nesil üniversiteler arasında saygın bir yere gelmeyi amaçlıyoruz”

Vali Mustafa Çiftçi AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıcak, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Erhan Akar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Akademik yılı açılışında kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, konuşmasına PKK, PYD, YPG, SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdide karşı mücadelesini sürdüren Türk Ordusu’na başarılar diledi.

Hocalarından bu günlere gelene kadar ilmi ve insani anlamda çok şey öğrendiğini ifade eden rektör Öztürk, bu derslerden en önemlisinin nezaket erdem ve faziletten taviz vermeksizin maddeyle, makamla ve mevkiiyle nasıl bir ilişki kurulabileceğini gözlemlemek olduğunu anlattı.

Üniversitenin bugün gelinen noktada 11 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul ve 7 meslek yüksekokulunda tercih edilebilirliği yüksek istihdam odaklı 224 program bulunduğunu anlattı. Bu programlarda 1.346’sı lisansüstü öğrencisi olmak üzere 20 bine yakın öğrencinin eğitim ve öğretim faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüğünü ifade etti.

3. Nesil üniversiteler arasında saygın bir yere gelmek için emin adımlarla ilerlediklerini belirten Rektör Öztürk, HÜBTUAM’ın da tıbbi cihazların test ve analizleri üzerine Sağlık bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yetkilendirilmiş ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş Türkiye’deki tek laboratuvar olduğunu vurguladı.(Erkan BAYATLI)

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