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Üçtutlar Mahallesi’ne pazar yeri isteniyor

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindeki parti yöneticileri, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş’ı ziyaret ederek, mahallenin sorun ve taleplerini dinledi.

Güncel 07.07.2021, 20:02
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Üçtutlar Mahallesi’ne pazar yeri isteniyor

Köse ve Tahtasız, Muhtar Bölükbaş ile bir süre sohbet ederek mahallenin sorun ve taleplerinin yanı sıra öneriler hakkında bilgi aldı.
Muhtar Bölükbaş, yapılan çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi vererek, mahalle halkının istekleri çerçevesinde Karakeçili Mahallesi ile Üçtutlar Mahallesi’nin birlikte yararlanabileceği, Ahçılar 13. Sokak’a semt pazarı istediklerini, taleple ilgili belediyeye dilekçe verdiklerini, yakın bir zaman içerisinde pazar alanının oluşturulabileceğini bildirerek, konu belediye meclisinde gündeme geldiğinde CHP grubunun da destek vermesini beklediklerini ifade etti.
Bölükbaş, yakın ilgi ve ziyaretlerinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.
Ziyarete; Köse ve Tahtasız’ın yanısıra İl Genel Meclisi Gurup Başkanvekili Yıldız Bek, Belediye Meclis Üyeleri Erkan Özbal, Mustafa Gürbüzer, parti yöneticileri; Celal Uysal, Burhan Erdem ve Ali Bükücü katıldı. (Haber Merkezi) 
 

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