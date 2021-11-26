Üçköy’ün eski muhtarının eşi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre emekli Astsubay Kemal Aytaş, eski esnaf Galip Aytaş, Halk Sağlığı’nda çalışan hemşire Kezban Aytaş Atak ve Sıdıka Taşın’ın anneleri olan Selvar Aytaş hayatını kaybetti.

Selvar Aytaş’ın cenazesi öğlen saatlerinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Üçköy Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Uğur GÖRKEM)

