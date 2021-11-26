Üçköy’ün eski muhtarının eşi hayatını kaybetti
Çorum merkeze bağlı Üçköy Köyü’nün eski muhtarı Mustafa Aytaş eşini kaybetti.
Güncel 26.11.2021, 19:35
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Alınan bilgiye göre emekli Astsubay Kemal Aytaş, eski esnaf Galip Aytaş, Halk Sağlığı’nda çalışan hemşire Kezban Aytaş Atak ve Sıdıka Taşın’ın anneleri olan Selvar Aytaş hayatını kaybetti.
Selvar Aytaş’ın cenazesi öğlen saatlerinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Üçköy Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Uğur GÖRKEM)
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