Üçköylüler dayanışma şenliğinde buluştu

Üçköy Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen geleneksel şenlik programı, piknik havasında, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Dernek Başkanı Murat Baba ve yönetim kurulu üyeleri; Şahin Erol, Erdoğan Solmaz, Ertuğrul Aydıner ve Hüseyin Bozkurt’un organize ettiği etkinliğe; CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, İl Genel Meclis Üyeleri Yıldız Bek, Suat Atalay, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, İstanbul Dernek Başkanı Vedat Akgül, İzmir Dernek Başkanı Latif Aydıner, Ankara Dernek Başkanı Ali Rıza Bilen, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yerel sanatçı Tuğçe Kılıç Şahin, Eyüp Şahin ve Mehmet Gümüş’ün müzikleri eşliğinde gönüllerince eğlenen ve piknik yapan katılımcılar, hem bayramlaştı, hem de karşılıklı sohbet ederek güzel bir gün geçirdi.

Aydın Dalkıran ve Eyüp Kılıç’ın davul-zurnası eşliğinde halaylar çekerek meydanı şenlendiren katılımcılar, çeşitli oyunlar oynayarak unutulmaz saatler yaşadı.

Dernek tarafından hazırlanan ve şenliklerin vazgeçilmezi keşkek ise tüm katılımcılara ikram edildi.

Dernek Başkanı Murat Baba, amaçlarının köylüler arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek, dayanışmayı artırmak, köyün sorun ve taleplerini gündeme getirmek, sorunların çözümü için koordinasyon sağlamak, yapılan iş ve projeleri değerlendirmek olduğunu belirterek, piknik ve şenlik organizasyonuna katılan, destek veren herkese teşekkür etti.

(Haber Merkezi)