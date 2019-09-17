Üçköy Derneği’nde aşure tadında buluşma

Muharrem ayı nedeniyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aşure Günü, dernek binasında yapıldı.

Dernek Başkanı Murat Baba ve yönetim kurulu üyelerinin organizesiyle düzenlenen Aşure Günü’ne çok sayıda dernek üyesi ve vatandaş katıldı.

Aşure ve pide ikramlarının yapıldığı etkinlikte, Aşure duası okunarak birlik-beraberlik mesajları verildi.

Dernek Başkanı Murat Baba, dernek olarak öncelikli amaçlarının birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak olduğunu, bu çerçevede çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, Aşure günlerinin birlik ve beraberlik, kardeşlik duygularının pekişmesine vesile olduğunu söyledi.

Kadınlar tarafından hazırlanan aşure, dernek merkezine gelenlere ikram edilirken, aşure ve pideler beğeniyle tüketildi. Dernek üyeleri ve köy halkı ise böylesine anlamlı ve güzel etkinliği düzenleyen dernek yöneticilerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)