UCİM’den çocuklar için beden güvenliği ve mahremiyet eğitimi

UCİM Saadet Öğretmen Çocvuk İstismarı ile Mücadele Derneği, çocuklar için Türkiye çapında büyük bir projeye başlıyor. UCİM, dünyada ilk kez drama yöntemi ve lego parçalarıyla çocuklar için beden güvenliği ve mahremiyet eğitimine imza atacak.

AB desteği ile uygulanan Sivil Toplum Destek Programı’nın 3. dönemi kapsamında, “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” projesiyle, eğitim, atölye, konferans ve filmler içeren bir dizi etkinlik hayata geçirilecek. Proje kapsamında Ankara’da bir proje ofisi açılacak.

Lego Education markası Türkiye ortağı Teknokta işbirliğiyle dünyada ilk kez lego parçaları ile “mahremiyet eğitim kitleri” oluşturulacak ve pek çok ilde eğitimler düzenlenecek. Çağdaş Drama Derneği ile özel atölyeler, eğitici programlar yapılacak, Joon Sosyal Girişimi ile UCİM’e özel ürünler tasarlanarak satışa sunulacak ve RTÜK ile “Çocuk Dostu Yayıncılık” konferansı gerçekleştirilecek. (Haber Merkezi)

