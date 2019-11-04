Üç kişi alkollü araç kullanırken yakalandı

Alınan bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce durdurulan 3 sürücü alkollü araç kullanırken yakalandı.

Buna göre Osmancık Yeşilçatma Mahallesi’nde görevlilerce durdurulan C.Ç isimli sürücüde 1.74 promil alkol tespit edilerek hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan işlem yapıldı.

Çorum merkez Karakeçili Mahallesi’nde E.A isimli sürücüde de 1.74 promil alkol tespit edilerek hakkında “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma” suçundan işlem uygulandı.

Bahçelievler Mahallesi’nde G.M isimli kişinin karıştığı tek taraflı kaza sonrasında ise yapılan muayenede sürücünün alkollü olduğu tespit edilerek hakkında işlem uygulandı.

(Haber Merkezi)