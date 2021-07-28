TYP’den 9 kişilik istihdam

27 Temmuz 2021’de imzalanan protokollere istinaden Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde 2, İl Halk Kütüphanesi’nde 2, Hasanpaşa Kütüphanesi’nde 1, Eşref Ertekin Kütüphanesi’nde 1, Faik Tonguç Çocuk Kütüphanesi’nde 1 ve Çorum Müzesi’nde 2 olmak üzere toplam 9 kişinin 4 ay süreyle istihdam edileceğini belirten Tuzcu, programın 16 Ağustos’ta başlayıp 13 Aralık’ta sona ereceğini söyledi.

Başvuruların 29 Temmuz-2 Ağustos arasında alınacağını, yönetmeliğe göre katılımcıların geçerli başvurular içerisinden noter kurası yöntemiyle belirleneceğini kaydeden Tuzcu, “Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 2 Ağustos Pazartesi gününe kadar (Pazartesi günü dahil), ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden 02/08/2021 Pazartesi günü (Saat:24:00’a kadar) iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler İş arayan  Toplum Yararına ProgramlarTYP Başvuru” kısmından sistem (program) numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. İŞKUR İl Müdürlüklerinden/Hizmet Merkezlerinden program başvuruları alınmayacaktır.

Ayrıca, on iki ay içerisinde TYP’den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmış olanlar toplam 9 aya tamamlanacak şekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir.

Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecektir.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Katılımcı seçimi ile belirlenen listeler nihai liste olmayıp gerekli inceleme ve kontrol işlemleri sonrasında kesinleşecektir. İnceleme işlemleri tamamlanmadan programlar başlatılmayacaktır” dedi. (Haber Merkezi)

