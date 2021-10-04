Tuzcu ve Ocak’tan Yakamoz Turşu ziyareti
Çorum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Levent Tuzcu ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Ocak, sektörünün öncü firması Yakamoz Turşu’yu ziyaret ettiler. Tuzcu ve Ocak, firma sahibi Onur Kalaycı’dan firma faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alarak, yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldular.
Güncel 04.10.2021, 23:25
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Toplam 75 bin m2 açık, 5 bin m2 kapalı alana sahip olan tesis ile teknoloji alt yapılı üretim yapan firmanın şehrin istihdamına büyük ölçüde katkı yapmasına dikkat çekildi. Firmanın ihracat hacmini büyütmeye yönelik yatırımlar yaptığı ve istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalarından dolayı firma yetkililerine teşekkür eden Tuzcu ve Ocak, kurum faaliyetleri ve çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. (Haber Merkezi)
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