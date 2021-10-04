Tuzcu ve Ocak’tan Yakamoz Turşu ziyareti

Toplam 75 bin m2 açık, 5 bin m2 kapalı alana sahip olan tesis ile teknoloji alt yapılı üretim yapan firmanın şehrin istihdamına büyük ölçüde katkı yapmasına dikkat çekildi. Firmanın ihracat hacmini büyütmeye yönelik yatırımlar yaptığı ve istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalarından dolayı firma yetkililerine teşekkür eden Tuzcu ve Ocak, kurum faaliyetleri ve çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. (Haber Merkezi)

