Tuzcu çiftinin oğulları Emir dünyaevine giriyor

Belediye’nin emekli müdürleri Selma ve Mehmet Tuzcu’nun oğulları Ahmet Emir, banka müdürü Sözal Özata’nan kızı Merve Özata ile hayatını birleştirecek.

Genç çiftin düğünü, 19 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’de Hanoğlu Konağı’nda yapılacak.

Merve Özata, İstanbul Havaş’ta insan kaynakları uzmanı, Ahmet Emir Tuzcu ise Eczacıbaşı’nda otomasyon kontrol mühendisi olarak çalışıyor.

ÇORUM HABER, Hatice-Sözal Özata ve Selma-Mehmet Tuzcu çiftlerini kutlar, Merve ile Ahmet Emir’e ömür boyu mutluluklar diler. (Haber Merkezi)

