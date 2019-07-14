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Türkülerle mest ettiler

Türk halk ve özgün müziğin güçlü sesi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında Çorum’da konser verdi.

Türkülerle mest ettiler

Türk halk ve özgün müziğin güçlü sesi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 36. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali etkinlikleri kapsamında Çorum’da konser verdi.

14 Temmuz 2019 Pazar 19:36
Türkülerle mest ettiler

36. Hitit Fuat ve Festivali’nin ikinci günü olan Cumartesi akşamı sevilen sanatçılar Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Çorumlulara unutulmaz bir konser verdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da ilgiyle izlediği konsere serin havaya rağmen binlerce vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Birbirinden güzel türkülerimizi seslendiren ve serin bir temmuz akşamında yüreğimizi ısıtan sanatçılarımıza, konserimize teşrif eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Fuar alanında düzenlenen konser, Çorum’un renklerini bir araya getirdi. Zaman zaman sanatçıların türkülerine eşlik eden Çorumlular, konsere tam not verdi.

Konser sırasında bir konuşma yapan Aşgın, ayrıca Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu’na çiçek takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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