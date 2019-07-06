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Türkülerle barış ve kardeşlik çağrısı...

Çorum olaylarının 39. Anma yıldönümü etkinliklerine katılan sanatçılar türkülerle barış ve kardeşliğe çağrıda bulundu.

Türkülerle barış ve kardeşlik çağrısı...

Çorum olaylarının 39. Anma yıldönümü etkinliklerine katılan sanatçılar türkülerle barış ve kardeşliğe çağrıda bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 01:29
Türkülerle barış ve kardeşlik çağrısı...

Pir Sultan Abdal başta olmak üzere bir çok ünlü ozanın türküleriyle izleyenlere seslenen Zeynep Karababa ile İsmail Çakmak izleyenlerden büyük alkış aldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi bahçesindeki programda ilk olarak halk ozanı Mehmet Ali Karababa'nın kızı, Sivas katliamında öldürülen Gülsün Karababa’nın kardeşi olan ve bugüne kadar 3 adet albümü yayınlanan Zeynep Karababa sahne aldı. Karababa’ya sazda Fikret Özbolat eşlik etti. Pirlerin ve erenlerin türküleriyle izleyenlere seslenen ve bir ara da semah dönen sanatçı acıların birlikte sarılabileceğini vurgulayarak “Çorum’a söylesek, Sivas ağlıyor. Sivas için söylesek Maraş ağlıyor. Maraş için söylesek Dersim ağlıyor” diye konuştu.

Konuşmalarla devam eden programın son bölümünde ise İsmail Çakmak sahne alarak Pir Sultan Abdal’ın türkülerini seslendirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

Son Güncelleme: 06.07.2019 01:30
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