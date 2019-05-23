Çorum Belediyesi THM Korosu’nun 9 aylık çalışma sonunda hazırladığı “Türkülerin Dilinden Anadolu Konseri” Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirildi. Konsere Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Kültür Turizm Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hasan Tomuk ve türkü severler katıldı. Birbirinden güzel koro ve solo eserlerin seslendirildiği konserde Anadolu’nun çeşitli yörelerinden eserler okundu.

Uzun bir çalışma döneminin ardından büyük emeklerle hazırlanan bir konser icra edildiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Türküler bizim renklerimiz. Bugün burada Erzurum’dan Manisa’ya, Adana’dan, Diyarbakır’dan Trabzon’a kadar Anadolu’yu dinledik. Çorumlu müzikseverler olarak türkü ortak paydasında buluştuk. Böyle güzel çalışmaların artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi ve Koro Şefi Kazım Mercan’la koro üyelerine teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Candan, Koro Şefi Kazım Mercan ve Koro Yöneticisi Kemal Kan’a gecenin anısına çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti.

(Haber Merkezi)