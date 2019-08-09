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Türkiye’ye örnek köy mezarlığı

Merkez İlçe’ye bağlı Çukurören köyünde, birlikteliğin ve dayanışmanın, dahası, ebediyete intikal etmiş büyüklere saygının ve vefa duygusunun çok güzel bir örneği sergilendi. Yurt dışında yaşayan Çukurörenlilerin katkılarıyla, köy mezarlığı “Türkiye’ye örnek” hale getirildi.

Türkiye’ye örnek köy mezarlığı

Merkez İlçe’ye bağlı Çukurören köyünde, birlikteliğin ve dayanışmanın, dahası, ebediyete intikal etmiş büyüklere saygının ve vefa duygusunun çok güzel bir örneği sergilendi. Yurt dışında yaşayan Çukurörenlilerin katkılarıyla, köy mezarlığı “Türkiye’ye örnek” hale getirildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 23:48
Türkiye’ye örnek köy mezarlığı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan Mehmet Akyüz, Kamil Dobak ve arkadaşları, Avrupa’daki tüm köylüleri ile irtibata geçip, 2014 yılında MEZ-BAK adı altında bir “Mezarlık Bakım Grubu” oluşturdular. Köy mezarlığını çitle çevirip, 6 kilometre mesafedeki bir kaynaktan su getirdiler, 20 tonluk depo ve sulama için 50 metrede bir olmak üzere 17 çeşme yaptılar.

Mezarlığın tamamı, kilittaş döşendi, cenaze namazı için kapalı alan ve yağışlı zamanlarda cenazeye katılan kadınların sığınabileceği bir bina, abdest alınması için 5 musluklu şadırvan yapıldı. 1.400 çam fidanı dikildi, kaybolmuş mezarlar ortaya çıkarıldı. Sığınma evine engelli arabası konuldu. Beş yıl içinde mezarlık için harcanan paranın 500 bin liraya yaklaştığı hesaplanıyor.

MEZ-BAK Grubu Yönetim Kurulu’nda şu anda, Mehmet Akyüz, Kamil Dobak, Rıza Gül, Levent Altay, Recep Kayar ve Bingül Yarcan yer alıyor. Mezarlığın bakımı ve ziyaretçilerle ilgilenmek üzere de, köyden İsmail Ünal görevlendirilmiş bulunuyor.

Arkadaşları adına ÇORUM HABER’e bilgi veren Mehmet Akyüz, Avrupa’da mezarlıkların son derece bakımlı olduğunu, medeni insanların bunu, ölmüş büyüklerine saygının gereği olarak gördüklerini, ayrıca kabir ziyaretinde insanların, içlerini rahatlatan yeşil ve düzenli bir ortam bulmak istediklerini belirterek, “Yaptığımız işten hepimiz gönül huzuru duyuyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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