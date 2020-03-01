“Türkiye’ye doğrultulan silahlar unutulmayacak”

Sadece Türkiye’ye yönelik değil, bölgeye de yapılanın ihanet ve alçaklığın ta kendisi olduğunu kaydeden Kahraman, milli güvenliğini koruyan milyonlarca mazlumun yanında olan Türkiye'ye, savaş suçlusu ülkelerin doğrulttukları namluların asla unutulmayacağını anlattı. Kahraman, “Şu Cihanda bir Asker daha yoktur ki, milli güvenliğini namus bilip, vatanı için tüm cihana göğüs gerebilsin; şu cıhan da bir ana daha var mıdır ki, Vatanın bekası için evladını Al Bayrağın gölgesine emanet edebilsin. Acısını derin den hissettiğimiz bu hain saldırı da Şehit düşen Kahraman Mehmetciklerimize Allah'tan rahmet yaralı Askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve kederli ailelerinin başı sağolsun” dedi. (Haber Merkezi)