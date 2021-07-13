Türkiye’nin tamamına ve 26 ülkeye Çorum’dan “lokum”

Şekerci Hacı Ali’nin, ustası olduğu şekerciliği memleketinde devam ettirmek isteyip 1953 yılında İskilip’e gelmesiyle temeli atılan Ganik, o zamandan bu yana sürekli büyüyerek, kalitesini ve çeşitliliğini artırmak suretiyle bir “başarı hikayesi” olarak bugünlere geldi. Büyük emek ve özveriyle, bugün ulaştığı “güven”i ilmek ilmek dokudu.

AR-GE çalışmalarını hiç ihmal etmeyen Ganik, şimdi, Avrupa standartlarında fabrikaya sahip bir dünya markası. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde, günlük lokum kapasitesi 12 ton. Yüzde 100 pancar şekeri kullanıyor ve Osmanlı’dan günümüze bayramların vazgeçilmez lezzeti lokumla, genç kuşakların damak zevkine de hitap ediyor.

Yetmiş yıla dayanan bu uzun yolda ağır, ama emin adımlarla ilerleyen Ganik, Şekerci Hacı Ali’nin düşünü de gerçeğe dönüştürmüş oluyor.

(Haber Merkezi)

