Türkiye’nin her yerine bal satıyor

Site üzerinden ya da kendilerine ulaşarak sipariş verilmesi durumunda Türkiye’nin her yerine ürün gönderebildiklerini belirten Odabaş, işyerinde 400 çeşit ürün bulunduğunu ve arı ürünlerinde organik ya da doğal ürünleri tercih ettikleri için ilgiyle karşılaştıklarını kaydetti.

DONAN BAL ORGANİKTİR

Arı tarafından üretilen balın donabildiğini bunun da organik olduğunu ve işlem yapılmadığının bir göstergesi olduğunu anlatan Odabaş, “Bir çok firma balın donmasını önlemek için balı 100 derecenin üzerinde ısıtıp ani olarak soğutur. Böylelikle bal donmaz ancak içerisindeki faydalı vitaminler de bu ısıdan zarar görür. Donan bal ise balın arı tarafından üretildiği ve işleme tabi tutulmadığının göstergesidir. Donan bala güvenin” dedi. Satışını yaptıkları ürünler arasında bal konusunda ülkenin prestij kazanmış firmaların ürünlerinin bulunduğunu belirten Odabaş, Apimondia yani Uluslararası Arıcı Dernekleri Federasyonu’nun zaman zaman bal ürünleri konusunda yarışmalar düzenlediğini, bu yarışmalarda ilk üç sırayı alan firmaların bal ve bal ürünlerinin de tezgahlarında bulunduğunu anlattı. Piyasada satılan sahte balların laboratuvar ortamı dışında ayırımının yapılmasının mümkün olmadığını kaydeden Odabaş, vatandaşların güvenilir yerlerden bal almalarını istedi. Odabaş, bal ve arı ürünlerinin yanı sıra bal üreticilerine yönelik malzemelerin de satışını yaptıklarını belirterek, vatandaşların sağlıkları açısından işyerlerine uğramalarını ya da internet sitesini incelemelerini istedi.(Haber Merkezi)