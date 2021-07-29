Türkiye’nin ciğerleri yanıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1’i ağır olmak üzere 150 kişinin etkilendiği yangının ardından bölgedeki illerden ardı ardına yangın haberleri gelmeye başladı. Antalya’daki yangın halen kontrol altına alınamazken, Mersin, Adana, Osmaniye, Muğla, Kütahya, Kayseri ve İzmir gibi illerden de birbiri ardına yangın haberleri geldi. Türkiye’nin dört bir yanından yangına müdahale için ekipler akın akın bölgeye giderken, çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı da kullanılıyor.



Yaz mevsiminin gelmesiyle yaşanan aşırı sıcaklıklarla beraber orman yangınları yeniden gündeme gelmeye başladı. Yeşil mevkiler rüzgarın da etkisiyle alevlere teslim olurken, hayvanlar ve çiftlik alanları küllere teslim oldu. Yangınlar hakkında yapılan incelemelerde sabotaj şüphesi üzerinde duruluyor. Yangın çıkan bölgelerde çok sayıda yerleşim yeri tahliye edilirken, yüzlerce dönem ormanlık alanın yandığını, yüzlerce hayvanın da telef olduğu belirtildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hasarların oluştuğu yerlerde her türlü desteğin sağlanacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son iki gün içinde ülke genelinde 17 ilde 53 orman yangını çıktığını, 38'inin kontrol altına alındığını ancak yeni yangınların çıkmaya devam ettiğini bildirdi. Bakan Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manavgat Orman Yangını Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, ülke genelindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, “3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve 4 bin personelle yangınlarla mücadele ediyoruz” dedi.

Yangınların mutlaka kontrol altına alınacağına değinen ve yangın sebepleriyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırmaların başladığını dile getiren Pakdemirli, ciddi bir koordinasyon kurduklarını bildirdi. Yangınlarda oluşan hasarlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, “Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre, 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var” diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Antalya’nın Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 122 vatandaşın tedavilerinin ise devam ettiğini açıkladı. AFAD ayrıca Antalya, Mersin, Osmaniye, Adana, Muğla Marmaris’te yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini de duyurdu.



(Ajanslar)

