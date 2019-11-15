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Türkiye’deki yaşlı nüfus sosyal medya kullanım rekoru kırdı

65 ile 74 yaş arası internet kullanan Avrupalı kişilerin Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara katılım oranı yüzde 34 olurken, Türkiye’de bu oran yüzde 71’e çıktı. Türkiye’de sosyal medyanın basında konuşulma sayısı ise 123 bin 393 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’deki yaşlı nüfus sosyal medya kullanım rekoru kırdı

65 ile 74 yaş arası internet kullanan Avrupalı kişilerin Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara katılım oranı yüzde 34 olurken, Türkiye’de bu oran yüzde 71’e çıktı. Türkiye’de sosyal medyanın basında konuşulma sayısı ise 123 bin 393 olarak kayıtlara geçti.

15 Kasım 2019 Cuma 19:40
Türkiye’deki yaşlı nüfus sosyal medya kullanım rekoru kırdı

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 123 bin 393 haber yansıdığı tespit edildi. Sosyal Medya ile alakalı çıkan haber başlıkları incelendiğinde de oradan yapılan açıklamaların ön planda olduğu kadar, sosyal ağlar üzerinden yapılan kampanyaların da konuşulduğu görüldü.

SOSYAL MEDYAYI SAĞLIK VE HABER OKUMALARI TAKİP EDİYOR

Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 65 ile 74 yaş arası internet kullanan Avrupalı kişilerin Facebook, Twitter gibi sosyal ağlara katılım oranı yüzde 34 oldu. Türkiye’de ise internet kullanan yaşlılardan yüzde 71’inin sosyal ağlarda olduğu kaydedildi. Avrupa’daki yaşlıların interneti en çok kullanma amacı ise mail gönderme olarak çıkarken, bu oranın yüzde 81 olduğu gözlendi. Türkiye’de 65 ile 74 yaş arası kişiler ikinci olarak internet üzerinden sağlıkla ilgili şeyler araştırırken (yüzde 69), üçüncü olarak haber okudukları saptandı (yüzde 68). (Haber Merkezi)

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