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Türkiye’deki müze sayıları iki kata yakın arttı

Türkiye’de 2004 yılındaki özel ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzelerin toplam sayısı 270 iken, bu sayının 2018 yılında 451’e çıktığı görüldü. Böylelikle 14 yıl içerisinde Türkiye’deki müze sayılarının neredeyse 2 kat arttığı kaydedildi. 2018 yıl içindeki müze ile ilgili çıkan basın haber adedi ise 43 bin 913 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’deki müze sayıları iki kata yakın arttı

Türkiye’de 2004 yılındaki özel ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müzelerin toplam sayısı 270 iken, bu sayının 2018 yılında 451’e çıktığı görüldü. Böylelikle 14 yıl içerisinde Türkiye’deki müze sayılarının neredeyse 2 kat arttığı kaydedildi. 2018 yıl içindeki müze ile ilgili çıkan basın haber adedi ise 43 bin 913 olarak kayıtlara geçti.

18 Kasım 2019 Pazartesi 16:19
Türkiye’deki müze sayıları iki kata yakın arttı

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, müzelerle ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl müzelerle alakalı basına 43 bin 913 haber yansıdığı tespit edildi. Müzelerle ilgili haberler genelde yerel basında yer alırken, konuşulan başlıkların müzelere yapılan ziyaretler üzerine olduğu görüldü.

Ajans Press’in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye’deki müze sayısının 451 olduğu görüldü. Bu rakam 2004 yılında 270 iken, 2008 yılında 286, 2015 yılında ise 409 olarak saptandı. Veriler Türkiye’deki özel ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze sayılarını yansıtırken, şu an güncel özel müze sayısı 251, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze sayısı ise 200 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl müze ve ören yerlerini ziyaret eden kişi sayısına baktığımızda da 40 milyon 647 bin 844 olarak belirlendi.

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