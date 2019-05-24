“Türkiye’de Tıbbi Mümessil Olmak’’

Verilen konferanslar da Nobel İlaç firması ve Abdi İbrahim İlaç firması ayrıntılı olarak anlatan video gösterimi yapılarak, öğrencilerin mezuniyet sonrası tıbbi mümessil olarak firmaya yaptıkları iş başvurusu sırasında mülakatta dikkat edilen hususlar hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Konferans boyunca Tıbbı Tanıtım ve Pazarlama bölümü öğrencileri başta olmak üzere diğer bölüm öğrencilerine de hekim ve eczane ziyaretleri sırasındaki iş deneyimleri ve tıbbi mümessil olmanın avantajları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özkan Vardar, Arş. Gör. Dr. Aslı Kara ve Öğr. Gör. İlknur Tüfekçi’nin de katıldığı konferansta öğrencilerin merak ettiği sorular cevaplandırıldı.

(Haber Merkezi)