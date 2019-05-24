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“Türkiye’de Tıbbi Mümessil Olmak’’

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü öğrencilerine yönelik Nobel İlaç Karadeniz Bölge Yıldız Uzmanı Tıbbi Mümessil Ali Özden "Türkiye’de Tıbbi Mümessil Olmak" ve Abdi İbrahim İlaç Karadeniz Bölge Müdürü Erdoğan Başar ve Çorum Tıbbı tanıtım temsilcisi Hikmet Satır “ Tıbbı tanıtım alanında mülakat ve satış teknikleri" alı konferansları verdi.

“Türkiye’de Tıbbi Mümessil Olmak’’

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama bölümü öğrencilerine yönelik Nobel İlaç Karadeniz Bölge Yıldız Uzmanı Tıbbi Mümessil Ali Özden "Türkiye’de Tıbbi Mümessil Olmak" ve Abdi İbrahim İlaç Karadeniz Bölge Müdürü Erdoğan Başar ve Çorum Tıbbı tanıtım temsilcisi Hikmet Satır “ Tıbbı tanıtım alanında mülakat ve satış teknikleri" alı konferansları verdi.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:03
“Türkiye’de Tıbbi Mümessil Olmak’’

Verilen konferanslar da Nobel İlaç firması ve Abdi İbrahim İlaç firması ayrıntılı olarak anlatan video gösterimi yapılarak, öğrencilerin mezuniyet sonrası tıbbi mümessil olarak firmaya yaptıkları iş başvurusu sırasında mülakatta dikkat edilen hususlar hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

Konferans boyunca Tıbbı Tanıtım ve Pazarlama bölümü öğrencileri başta olmak üzere diğer bölüm öğrencilerine de hekim ve eczane ziyaretleri sırasındaki iş deneyimleri ve tıbbi mümessil olmanın avantajları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Özkan Vardar, Arş. Gör. Dr. Aslı Kara ve Öğr. Gör. İlknur Tüfekçi’nin de katıldığı konferansta öğrencilerin merak ettiği sorular cevaplandırıldı.

(Haber Merkezi)

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