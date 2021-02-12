Türkiye’de mutasyonlu virüs görülen il sayısı 33’e yükseldi

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde Türkiye'de 33 ilde mutasyonlu koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca, “3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi” dedi.

Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Fahrettin Koca, mutasyonların özellikle Avrupa ülkelerinde salgının seyrine etkisinin fazla olduğunu kaydetti.

"MUTASYONLU VİRÜS SAYILARI ARTIYOR”

Türkiye'de mutasyonların bölgesel bir farklılığa yol açmadığını söyleyen Koca, “Bu mutasyon sayıları giderek artmaya devam ediyor. Var olan vaka sayılarında önemli oranda bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz. Bütün illerimizde benzer şekilde özellikle son 2 hafta vaka artışının olduğunu genel olarak görüyoruz. Özelde mutasyonun bulunduğu bölgede yoğun bir artış gözlemimiz şu anda yok. Bunu da çok yakından takip ediyoruz. Mutasyonda bulaştırıcılığın daha fazla olduğunu. Daha önce bir arada bulunmakla geçen virüsün daha kısa sürede bu bulaştırıcılığın olduğunu biliyoruz. Güney Afrika ve Brezilya için farklı yaklaşımlar söz konusu. Bununla ilgili daha net bir şey söyleyemiyoruz” dedi.

MUTASYONLU VİRÜS 33 İLDE GÖRÜLDÜ

Mutasyonun tipine bağlı olarak özel yaklaşımların düşünüleceğini söyleyen Bakan Koca, “Yani mutasyon eğer gerçekten o bölgede önemli bir sorun haline geldiyse, mutasyona özel bir takım yaklaşımlar gerekebilir mi Bilim Kurulu tartışır. Şu an bizim gördüğümüz mutasyonun Türkiye için sorun oluşturmadığını, her geçen gün il ve mutasyon sayısının arttığını biliyoruz. Zannediyorum 33 ile kadar çıktı. Önümüzdeki dönemde vaka artışı seyri bizim için daha anlamlı olacak. Biz haftalık vaka sayısını 100 binde görülen vaka sayısını Pazartesinden itibaren açıklamak istiyoruz. Bazı illerimizde az bazı illerimizde yer yer fazla olduğunu biliyoruz. Bilim Kurulu bir esas belirleyecek. Gerektiğinde il hatta ilçe bazında kararlar almak mümkün olacak. Bunu da Pazartesi'nden itibaren şeffaf bir şekilde açıklamak istiyoruz. Yani vatandaşımızın bölgesinde olaya bilinçli katılarak, bunun düşürülmesi için ne yapılabileceğini düşünerek hareket etmesinin daha doğru olacağı kanaatini taşıyoruz” ifadesinde bulundu.

(Haber Merkezi)