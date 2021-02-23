“Türkiye’de iktidarın yegane alternatifi İYİ Parti hareketi”

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak 2021 yılının Haziran ayında bir genel seçim yapılacağı tahmini üzerinden ülke genelinde seçim toplantılarına başladıklarını ve bu toplantıların 8.’ncisi için de Çorum’a geldiklerini belirten Akalın, Türkiye’nin kaderine uzun bir dönem damga vurmak üzere yola çıkan hareketlerinin iktidara geleceğini vurguladı.

Çorum’da Anitta Otel’de İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, İl, İlçe, Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, teşkilat mensupları başta olmak üzere çok sayıda partilinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Akalın, “Türkiye’nin yegane alternatif iktidarı İYİ Parti hareketidir” diye konuştu.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı olarak 20 Haziran 2021'de genel seçim olacağını varsaydıklarını, bu seçime tek başına girecekmiş gibi hazırlanmayı kararlaştırdıklarını, bu kapsamda illeri ziyaret ettiklerini belirten Akalın, doğuşuna şahitlik eden partililerin İYİ Parti'nin iktidar olma sürecine de katkı sunmasını istediklerini belirtti.

İYİ Parti'nin 3 yıl önce çeşitli zorluklarla mücadele edilerek kurulduğunu ancak düşünce kaynağı, politik kültürü ve politik derinliğinin 150 yıllık Türk siyasi aklını yansıttığını bildiren Mehmet Tolga Akalın; “Türkiye’de 195 bin 784 sandığın olduğu seçim düzeyinde bir tahterevalli siyaseti dönemi vardı. Bizler bu dönemi kurduğumuz Millet İttifakı işbirliği ile yıkarak Türkiye’de iktidarın değiştirilebileceğini, Türkiye’de sandık güvenliğinin sağlanabileceğini ve Türkiye’nin yarınlara ilişkin umutlarını taşınabileceğini göstermiş bir siyasi hareketiz. İYİ Parti, Türk siyasi tarihinin gördüğü en yerli, en milli, en demokratik merkez siyasal harekettir. Bize kadar Türkiye'de merkez ancak darbe eliyle boşaltılır, yeniden kurulmuş partiler üstünden bir merkez parti oluşturuldu. İYİ Parti ise Türk siyasi tarihinin gördüğü en ceberrut iktidara karşı, yine tarihin gördüğü en nitelikli siyasi mücadele sonucunda kurulabilmiş bir siyasi harekettir.

AK Parti’yi hatırlayın. Bomboş ve düz bir arazide top koşturmuşçasına kurulan, manifestosu ABD’de tanzim edilen bir partidir. Oysa İYİ Parti programı Bursa’da dönemin inanmış siyasal Türk milletçileri ve örgütlü vatanseverleri eliyle kurulmuş bir harekettir. İYİ Parti doğrudan milletin bağrından çıkmış bir siyasal harekettir. Türkiye’nin makul aklı ve vicdanı İYİ Parti hareketidir. Ülkenin yeğane alternatif iktidarı da İyi Partidir. Biz doğum anına şahitlik ettiğimiz bu hareketi iktidara hazırlamak için buradayız. Hepimizin milli bir sorumlulukla yola çıktık. Türkiye’nin önemli büyük geleceğine hazırlanmalıyız. Aşağıdan yukarıdan bu iktidarın sonu görünmektedir. Bu iktidarın gönderildiği dönemde ülkenin makul akıllı ve büyük geleceğini inşaa etme sürecini birlikte yaşayacağız.

Türkiye’de bugüne kadar yerleşik kalıplar içinde Türk milliyetçilerinin kaderinin Cumhuriyetin kurucu ideolojisini içselleştirilmiş bir aklın iktidara geleceğine inanıyoruz. Türkiye’nin uzun dönem politik kaderine damga vurmak üzere yola çıkan bu hareket kökleşmelidir. Bugün başladığımız iş bunun kökleşmesini temin etmektedir. Çok uzun zamandır temel bir algı ile karşı karşıyaydık. Türkiye’de bunlar seçim kaybetmez, iktidarı devretmez algısı vardı. 3 yıllık bir siyasi hareket köprülerin ayaklarındaki kalıpları kırdı. Yani yapılmaz olmaz denilenlerin her birinin yapılabilir olduğunu tüm zorluklara rağmen gösterdik. Artık Türkiye’de yeni bir dönem başlamaktadır. İktidarın değişimine uzanan bu yolda bize uzanan tüm elleri sıkmak zorundayız. Önümüzdeki dönemde yaşanacak değişim için Çorum’un da istekli olduğunu burada görmek beni mutlu etti” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)