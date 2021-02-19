Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldi

Ajans Press’in, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 doğum oranları belli oldu. Türkiye’de 1 milyon 91 bin 143 bebek dünyaya geldiği belirlenirken, bu bebeklerin 559 bin 753’ü erkek, 531 bin 390’ı ise kız bebek olarak hayata merhaba dedi. Erkek bebekler içerisinde en çok tercih edilen isim ise 7 bin 540 ile Yusuf oldu. Yusuf ismini de 6 bin 236 ile Miraç,6 bin 222 ile de Eymen takip etti. Kız bebeklerde ise 11 bin 179 ile Zeynep en çok tercih edilen isim oldu. Zeynep’ten sonra 7 bin 316 kız bebeğe Elif, 6 bin 335 bebeğe ise Defne ismi verildi. 2020 yılında sadece tek bir bebeğe verilen isimlerde olurken bu isimler; Zeynep Göknil, Seyyah Devrim, Açela Nur, Yüsra Çiğdem, Abbas Efe, Alpargu olarak kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılı içerisinde nüfus ile alakalı basına 47 bin 35 haber yansıdığı tespit edildi. Bebek doğumları ile alakalı basına yansıyan haber adedi ise 8 bin 873 oldu. Çocuk ve bebek nüfusla alakalı en çok haber olan başlıklar arasında ise SMA hastalığı yer aldı, bu başlıkta medyaya 6 bin 548 haber yansıdığı görüldü.

(Haber Merkezi)