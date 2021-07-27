Türkiye’de gazete ve dergi sayısı bir yılda %13,5 azaldı

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada gazete ve dergi sayısı, 2020 yılında 2019 yılına göre %13,5 azalarak 4 bin 746 oldu. Bu yayınların %54,4'ünü dergiler oluşturdu.

TRAJLAR DÜŞTÜ

Gazete ve dergilerin tirajı, 2020 yılında 2019 yılına göre %20,9 azaldı. Ülkemizde 2020 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 996 milyon 516 bin 20 olup, bunun %94,8'ini gazeteler oluşturdu.

%91,1'İ YEREL

Türkiye'de 2020 yılında yayımlanan gazetelerin %91,1'i yerel, %6,5'i yaygın (ulusal),%2,4'ü ise bölgesel yayın yaptı. Dergilerin ise, %69,1'i yaygın (ulusal), %27,7'si yerel, %3,3'ü bölgesel yayın yaptı. Gazetelerin toplam tirajının %82,4'ünü yaygın (ulusal), %16,9'unu yerel ve %0,7'sini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise %85,6'sını yaygın (ulusal), %13,0'ını yerel ve %1,4'ünü bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

DERGİLERİN %21,8'İ AYLIK YAYIMLANDI

Gazetelerin %28,9'u haftalık, %28,7'si haftada iki-altı gün arası, %18,5'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise %21,8'i aylık, %20,7'si üç aylık, %16,3'ü altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının %88,6'sını günlük, %7,8'ini haftada iki-altı gün arası, %2,2'sini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının %61,1'ini aylık, %10,0'ını haftalık, %9,2'sini üç aylık, %8,1'ini iki aylık yayımlanan dergiler oluşturdu.

YÜZDE 89,9'U GÜNCEL İÇERİKLİ YAYIN YAPTI

Yayınlanan gazetelerin %89,9'u siyasi/haber/güncel, %1,8'i sektörel/mesleki, %1,7'si yerel yönetim içerikli olurken, dergilerin %17,9'u sektörel/mesleki, %15,1'i akademik, %7,4'ü eğitim/sınav içerikli yayımlandı.

RESMİ İLAN VE REKLAM BEDELLERİ %2,6 AZALDI

Basın İlan Kurumu’nun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2020 yılında resmi ilan ve reklam bedelleri %2,6 azalarak 454 milyon 729 bin 980 TL oldu.

2020’DE 68 BİN 120 KİTAP YAYIMLANDI

Yayımlanan materyallerin sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %14,5 artarak 78 bin 500 oldu. Yayıncılar tarafından 2020 yılında; 68 bin 120 kitap, 523 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 8 bin 917 web tabanlı elektronik kitap, 494 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 446 diğer olmak üzere toplam 78 bin 500 materyal için ISBN alındı.

YAYINLARIN %28,2'Sİ EĞİTİM KONUSUNDA

Yayınlar konularına göre incelendiğinde; yayımlanan materyallerin %28,2'si eğitim, %20,0'ı yetişkin kurgu edebiyat, %19,2'si akademik, %14,3'ü yetişkin kültür, %13,3'ü çocuk ve ilk gençlik, %5,0'ı ise inanç konulu olarak yayımlandı.

KİTAP BANDROLÜ SAYISI %2,3 ARTTI

Satılan kitap bandrolü sayısı 2020 yılında, 2019 yılına göre %2,3 artarak 433 milyon 213 bin 632 adet oldu.

(Haber Merkezi)

