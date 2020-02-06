Türkiye’de 1 milyon 301 bin 588 Çorumlu yaşıyor

ÇORUMLU 1 MİLYON 301 BİN 555 KİŞİ VAR

ADNKS sonuçlarına göre ülkede yaşayan Çorumlu sayısı 2018 yılında 1 milyon 291 bin 038 kişi iken, 2019 yılında 10 bin 550 kişi artarak 1 milyon 301 bin 588 kişi oldu. Çorum nüfusuna kayıtlı olan 1 milyon 301 bin 588 kişinin,%36'sı (468 bin 522 kişi) Çorum il sınırları içerisinde, yüzde 64'ü (833 bin 066 kişi) ise diğer illerde yaşamakta olduğu tespit edildi.

ÇORUMLULAR EN ÇOK ANKARA’YI TERCİH ETTİ

Çorumluların (Çorum nüfusuna kayıtlı olanların) çeşitli nedenlerle ikamet etmek için en çok tercih ettiği ilk beş il (Çorum hariç) sırasıyla Ankara (423 bin 069 kişi), İstanbul (178 bin 895 kişi), İzmir (41 bin 120 kişi), Antalya (26 bin 380 kişi) ve Bursa (18 bin 164 kişi) illeri oldu.

Çorumluların ikamet etmek için en az tercih ettiği iller veya en az Çorumlunun yaşadığı 5 il sırasıyla Kilis (137 kişi), Ardahan (150 kişi), Bayburt (211 kişi), Osmaniye (214 kişi) ve Karaman (232 kişi) illeri oldu. Ayrıca komşu illerden Çankırı'da 2 bin 789, Kırıkkale'de 6 bin 837, Yozgat' da 2 bin 519, Amasya'da 7 bin 618 Çorumlu yaşamaktadır.

ÇORUM’UN YÜZDE 90,3'Ü ÇORUMLU

Çalışma ile ayrıca Çorum'da ikamet edenlerin hangi illerin nüfusuna kayıtlı olduğu yani Çorum'da yaşayanların hemşeri profili de belirlendi. Buna göre 2019 yılında Çorum'da yaşayan (yabancılar hariç) 518 bin 749 kişinin %90,3'ü (468 bin 522 kişi) Çorum il nüfusuna; yüzde 9,7'si (50 bin 227 kişi) ise diğer 80 ilin nüfusuna kayıtlıdır. Çorum'da yaşayan Çorumlu sayısı 2018 yılında 474 bin 194 kişi iken 2019 yılında 5 bin 672 kişi azalarak 468 bin 522 kişi olmuştur.

2019 yılında Çorum'da ikamet eden nüfusun Çorum hariç en fazla nüfusa kayıtlı olduğu ilk beş il sırasıyla; 8 bin 679 kişi ile Amasya, 4 bin 857 kişi ile Yozgat, 4 bin 124 kişi ile Samsun, 2 bin 544 kişi ile Tokat ve 2 bin 335 kişi ile Kırıkkale olmuştur. İkamet için Amasya'yı en az tercih edenler (ilk beş il) sırasıyla; Yalova (11 kişi), Hakkari (26 kişi), Tekirdağ (58 kişi), Kilis (60 kişi) ve Şırnak (63 kişi) illerinin nüfusuna kayıtlı olan vatandaşlar olarak tespit edilmiştir.

(Haber Merkezi)